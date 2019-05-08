上投摩根：港股審慎樂觀　料下季創今年新高

上投摩根(香港)資深投資經理兼港股研究總監張啓廉表示，港股今年已收復去年跌幅，目前恒指預測市盈率為11.5倍，但強調未來仍需密切關注內地刺激經濟政策成效，以及外部經濟宏觀因素，現時對港股審慎樂觀。



他續指，若是次中美貿易談判進展良好，解決貿易摩擦問題，本港股市估值可進一步提升，預料恒指今年第三季可創出今年新高。不過，假設是次談判破裂，港股會繼續下試，由於投資者已有相關經驗，港股亦不會跌至去年最差水平。



他強調，今年經濟環境不能與去年直接相題並論，由於去年中國加強去槓桿、美國加息等因素，投資者本身情緒較緊張，故中美貿易摩擦消息一出，市場出現恐慌情緒，故跌幅較大。



他認為，中美雙方談判破裂機會並不大，而是次談判沒有結果，相信雙方會繼續談判，市場亦會向下行。



張啓廉建議，投資者可關注消費、保險、本地地產、內房板塊，及高息股份，因受惠中國中長期增長，及低息環境。



上投摩根(香港)發表報告指，今年上半年國內經濟增長仍有較大下行壓力，基建工業企業仍處於去庫存階段，料去年第四季開始的主動去庫存將延至年中，下半年經濟則需觀察逆周期政策效果。



內地A股方面，該行資深基金經理司徒芳華表示，A股經過第一季大幅上漲，第二季可能會有寬幅震盪，現時整體估值已修復至合理水平，未來關注重點重回盈利，料今年第二至第三季盈利增速整體偏弱，而盈利修復最快在今年下半年發生。



行業配置上，她看好盈利穩定，估值相對較低的行業，包括銀行、醫藥、電子和公用事業等，中長期看好新能源車、遊戲、光伏等板塊。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/