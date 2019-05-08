【地產專題】重啟工廈活化刺激交投　孕育百億商機

政府重啟工廈活化政策，帶動工業大廈買賣交投回升。今年首四個月，市場共錄4宗全幢工廈成交個案，涉及金額共約16.29億元，較去年第四季顯著改善。而市場上相關物業的放盤量亦見增加，現時至少有7幢放售，意向價共近100億元。



據韋堅信測量師行提供資料，去年第四季全幢工廈買賣個案淡靜，全季僅錄得1宗相關個案，涉及金額僅約3億元。不過今年市況轉好，部分房地產投資家族及發展商等亦相繼趁機入市。



市區具重建價值的工廈成搶手貨。當中最矚目的全幢工廈成交，為舖王鄧成波家族於三月份以約5.8億元購入的筲箕灣阿公岩村道8號精雅印刷集團大廈全幢。以該幢物業總面積約69,680方呎計，成交呎價約8,324元，市場人士預計，該物業未來有機會重建或活化。



興勝創建（00896）亦於同月以4.89億元購入觀塘大業街1號工業大廈。資料顯示，該物業坐落於大業街及偉業街交界，享有開揚海景。總建築面積約62,889方呎，成交呎價約7,776元，現有租約總月租約60.5萬元。



近年啟德發展區多個住宅項目入伙，鄰近地區工廈受市場注目。土瓜灣木廠街9號全幢工廈以2.5億元沽，買家為輝業發展有限公司。項目現為一幢3層高工廈，總地盤面積約11,750方呎。此外，油塘四山街24至26號全幢工廈，總樓面約76,340方呎，以3.1億元登記易手。



隨工廈交投增加，相關物業的放盤數量亦增加，現時市場上至少有7幢全幢工廈推出放售，意向價合共超過96億元。



當中有不少為樓面龐大的工廈物業，包括柴灣豐業街4號志同昌工業大廈，以及毗鄰6號的志榮昌工業大廈，於三月份推出招標，兩幢工廈佔地約30,140方呎，總樓面面積近32.5萬方呎，物業市值約25億元。若以最大地積比率重建，最高可建總樓面逾36萬方呎。



此外，地產商都放售旗下大價工廈。恒隆地產（00101）長沙灣永康街9號全幢，以及同區荔枝角道822號全幢，今年二月份推出放售，兩項物業估值分別約40億及10億元。



韋堅信測量師行發展及投資董事許偉國認為，新一輪活化政策容許工廈增加額外兩成樓面面積，加上全幢可活化發展作商業或零售用途，甚至可作過渡性房屋，靈活性大增，明顯有利投資者策略。



不過，他又指，雖然該類物業有發展潛力，但由於近月推出全幢放盤的叫價普遍進取，而且樓面面積龐大，涉及金額較高，估計短時間內亦難以獲買家承接。

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