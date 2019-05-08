聯交所股權變動資料顯示，中播控股(00471)於5月7日獲CHI CAPITAL HOLDINGS LTD增持4,500萬股，最新持股數目約7.78億股。



利寶閣集團(01869)於5月3日、6日及7日獲廖少娟合共增持65萬股，最新持股數目約4.84億股。



國泰君安國際(01788)於5月6日獲國泰君安証券(02611)增持1,307萬股，最新持股數目約52.54億股。



康哲藥業(00867)於5月8日獲Treasure Sea Ltd增持40萬股，最新持股數目約10.93億股。



新奧能源(02688)於5月7日獲澳洲聯邦銀行增持28萬股，最新持股數目7,872萬股。



江蘇寧滬高速公路(00177)於5月3日獲貝萊德增持156萬股，最新持股數目約1.47億股。



長城汽車(02333)於5月2日獲摩根大通增持382萬股，最新持股數目紉1.57億股。



雅生活服務(03319)於5月3日獲Toscafund Asset Management LLP增持68萬股，最新持股數目3,073萬股。



中電光谷(00798)於5月5日及6日獲黃立平合共增持261萬股，最新持股數目約18.19億股。



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友邦保險(01299)於5月6日被The Capital Group 減持945萬股，最新持股數目約10.78億股。



海螺水泥(00914)於5月2日被摩根大通減持370萬股，最新持股數目約1.01億股。



富力地產(02777)於5月2日被摩根大通減持121萬股，最新持股數目5,018萬股。



萬科企業(02202)於5月2日被摩根大通減持128萬股，最新持股數目約1.1億股。



金蝶國際(00268)於5月2日被摩根大通減持3,719萬股，最新持股數目約2.34億股。



龍源電力(00916)於5月2日被摩根大通減持386萬股，最新持股數目約2.99億股。



瑞斯康集團(01679)於5月7日被Spitzer Fund VI L.P.減持100萬股，最新持股數目約1.55億股。



創科實業(00669)於5月3日被陳志聰減持40萬股，最新持股數目205萬股。



建滔積層板(01888)於5月7日被張國強減持80萬股，最新持股數目609萬股。



泓富產業信託(00808)於5月7日被ARA Asset Management (Prosperity) Ltd減持87萬股，最新持股數目396萬股。



藥明生物(02269)於5月6日被李革減持9萬股，最新持股數目約6.71億股。

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