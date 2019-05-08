金銀業貿易場：今年金價料企穩1450美元以上

金銀業貿易場理事長張德熙出席論壇時表示，自4月中開始貿易場黃金日均成交量已增15%，但黃金價格走勢較「遲鈍」，未見大幅反彈。不過，他預期，資本市場將於第三季出現調整，料可帶動金價重拾升軌，相信今年金價可企穩每安士1,450美元以上水平。



他解釋，今年以來市場對中美貿易談判轉趨樂觀，自恒生指數升破30,000關後，港股已出現「超買」現象，儘管部分資金有流入黃金等避險資產，帶動黃金成交量上升，惟黃金價格已淡靜兩年，單一消息難即時刺激金價大幅上升。



他又透露，旗下數碼黃金平台「GoldZip」於周三(8日)開始接受貿易場行員登記並將實物黃金存入倉庫，目前已有十名行員登記，其黃金存量已達3噸。貿易場檢驗後會向行員發黃金交易買賣認證，預計下周六(18日)起可正式在市面買賣成交。



他指，過往散戶想投資黃金卻缺乏渠道，GoldZip將實物黃金數碼化，不但支持24小時及假期進行交易，黃金投資單位更細化至克(g)，以現時金價計，其入場門檻僅需300元。此外，貿易場每年亦會聘用會計師行為該平台進行結算，以確保黃金的儲量，並保障投資者。

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