必睇！本周中美貿易談判「4個可能結局」

外國傳媒報道，美國總統特朗普在貿易上最新的豪賭，為本周中美談判奠定基調，令市場坐立難安。與此同時，中國周三(5月8日)公布的4月出口數據意外下降，惟進口也意外地增長，在在表明全球需求減弱，但中國經濟依然有韌力。



目前全球皆關注周四(5月9日)和周五(10日)的談判，屆時中國副總理劉鶴會率領代表團訪問美國華盛頓。以下是本周談判4個可能結果：



【1、關稅上調，談判繼續】

美國已明確表示，自中國進口的2,000億美元產品關稅將於美國時間周五(10日)凌晨12:01；由10%增加至25%，並表示美國希望繼續談判。有消息指，如果特朗普執行他的威脅，中國也會對美國進口產品進行報復。然而，中國亦願意繼續談判。



華盛頓智庫R Street Institute貿易政策顧問Clark Packard指出，如果關稅在本周上調，「雙方都將拂袖而去，但這兩個世界最大經濟體，在一段時間冷靜下來後，會回到談判桌。」



【2、關稅上調，談判破裂】

國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，在全面爆發貿易戰的情景中，美國的年度國內生產總值(GDP)最多可能下降0.6%，中國則下降1.5%。



MUFG Union Bank駐紐約首席金融經濟學家Chris Rupkey說：「最可能的情況是沒有最終解決方案，而且會持續一段時間，因為要改變另一個國家做生意的方式，就像另一個國家要求美國停止奉行資本主義一樣。」



【3、延遲加徵關稅】

特朗普不願看到股市升勢結束，如果談判取得圓滿成功，他仍可能推遲上調關稅。



Raymond James and Associates Inc.華盛頓政策董事總經理Ed Mills說：「這需要逐周逐周觀察，本周基本情況是，他們找到了延遲徵關稅的方法。」



【4、原則上達成協議】

中美領導人仍有機會透過通電話後，迅速達成一項初步協議。被稱為「影子總統」的華爾街重量級人物、摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)最新表示，仍樂觀認為中美達成貿易協議的可能性達80%。



他稱，美國總統特朗普的Twitter留言所造成的後果，有時未必如想像般糟糕，「我們在路上遇到小小波浪，他們周五(5月10日)不太可能達成協議。」惟他相信，雙方最終能達成協議，機會達80%，只是需要多花一點時間。



Ed Mills說：「更大的問題是：雙方能否達成協議？這項協議能否一勞永逸？這是我們一直質疑的地方。」

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