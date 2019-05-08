丘鈦4月攝像頭模組產品銷量按年大增96%

丘鈦科技(01478)公布，4月攝像頭模組產品銷售數量按月和按年分別增加約8.9%和約96.1%，其中1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按月和按年分別增加約25%和約133.9%。



攝像頭模組產品銷售數量按年增加，主要是由於集團於攝像頭模組市場的佔有率上升，而1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按年大幅增加，主要是由於集團提升產品規格的戰略逐步得以實現。



另外，4月指紋識別模組產品銷售數量按月和按年分別減少約14.9%和約10%，按月增減少主要由於客戶項目周期因素，以及個別客戶的提貨方式發生變更，而按年減少主要由於集團減少了電容式指紋識別模組的業務。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/