丘鈦4月攝像頭模組產品銷量按年大增96%
2019年05月08日 19:26
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丘鈦科技(01478)公布，4月攝像頭模組產品銷售數量按月和按年分別增加約8.9%和約96.1%，其中1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按月和按年分別增加約25%和約133.9%。
攝像頭模組產品銷售數量按年增加，主要是由於集團於攝像頭模組市場的佔有率上升，而1,000萬像素及以上攝像頭模組產品的銷售數量按年大幅增加，主要是由於集團提升產品規格的戰略逐步得以實現。
另外，4月指紋識別模組產品銷售數量按月和按年分別減少約14.9%和約10%，按月增減少主要由於客戶項目周期因素，以及個別客戶的提貨方式發生變更，而按年減少主要由於集團減少了電容式指紋識別模組的業務。
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