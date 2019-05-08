理財Campus︰善用強積金　退休可無憂

踏入65歲，大家供了多年的強積金終於可取回！然而，在樓價癲升下，據聞部分長者把心一橫，將這筆資金協助子女置業，喪失了強積金用作養老的原意。是次便邀請到專家教路，指導老友記應如何善用退休金，甚至滾大以改善退休後的生活。



●95%長者為退休提全數

積金局提醒，香港人愈趨長壽(去年男性及女性平均壽命為82.2歲及87.6歲)，打工仔在工作生涯結束後往往仍須維持超過20年的生計，計劃成員應妥善管理退休儲備。當退休時，成員除可一筆過提取強積金，亦可考慮保留個人帳戶並以分期方式提取強積金。



該局數據亦顯示，於2018年第三季，有18.31億元的強積金金額以退休為由被提取，當中全數提取佔95.2%。



●籲保留帳戶 持續滾存

BCT銀聯集團董事總經理及行政總裁劉嘉時指，在籌劃退休時必須考慮到長壽和通脹風險，建議大家退休後亦繼續投資，而強積金有多重監管及保護，是一項很好的選擇。若市民選擇提取強積金，亦可在市場上選擇合適的投資產品。



FSM投資組合管理及研究部總監沈家麟指出，若市民的強積金用作退休用途，但短期「唔等錢使」，又或不諳投資，這樣不妨以不變應萬變，繼續投資強積金基金，讓資產滾存下去，這方法最大的好處是有基金經理幫自己投資。



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【專家教路】65歲後要點投資?



●MPF基金揀債券穩陣

現時年滿65歲的強積金計劃成員，可一筆過提取、分期提取、或把整筆強積金保留在計劃內。如分期提取，每次提取金額不需相同，強積金受託人須免費處理每年首4次提取。

FSM沈家麟建議，若成員選擇保留部分或全部投資金額在強積金基金上，較適合把資產轉移至債券基金，取其價格波動性相對低，大升大跌的情況較少，避免已累積的退休金大打折扣，且投資回報亦有機會追到通脹。



●滙豐及恒生跑贏

據積金局網站，現時強積金計劃旗下的債券基金主要分為環球、亞洲、港元、人民幣，近五年跑贏的是滙豐和恒生環球債券基金，期間累升逾13%；近一年以4.6%升幅領先宏利MPF香港債券基金。



另若成員採「預設投資」策略，65歲退休時全部資產將轉為「65歲後基金」，特色是約20%投資於環球股票等風險較高資產，其餘投資環球債券等風險較低資產。



●零售基金選擇較多

零售基金可選擇的債券基金種類較強積金基金多，沈家麟指，為由較保守至較進取都有。但對於已屆退休之齡的一群，投資取態應偏向保守，以賺取穩定的現金流收入為目標。

在眾多零售債券基金中，他建議大家可留意PIMCO收益基金(美元)E類累積和首域亞洲優質債券基金(美元)類別I。兩者年內有超過4至5%的升幅，前者主要投資美國國庫券，後者的資產地區分布以中國佔逾一半最多，其餘包括香港、新加坡、南韓等政府或機構發行的債券。



●直接買債門檻百萬

債券基金涉及約1至1.5%的管理費，且基金價格有機會跌，投資者有賺息蝕價風險。直接買入債券會否更好？



直接投資債券的交易成本有機會低於投資債券基金，而且持有至債券到期，投資者不用理會債價的升跌。



不過，債券的入場門檻隨時要100萬元，單靠強積金未必買到，且要承擔單一債券發行人的信貸風險，投資風險有機會過於集中。



●定存回報或輸通脹

論最穩健的投資，非銀行存款莫屬。惟銀行現提供的港元定期存款優惠，要找2厘或以上不易，勢跑輸香港三月基本通脹率的2.6%。人民幣和美元定存息率較高，但人民幣要承受匯率波動，美元年息雖逾2厘較好，但要留意匯兌差價及定時續期。



BCT銀聯劉嘉時指，如果在退休前能夠累積到足夠的儲備，退休後只追求等同於通脹的回報是可行的，所以退休前做好準備十分重要。



●公共年金自製長糧

去年推出的香港年金計劃(又稱公共年金)，只限65歲或以上港人投保。當一筆過繳付保費後，翌月起可收取終身的保證每月年金收入。如在65歲時整付100萬元保費，男士每月可收取5,800元，女士則可收取5,300元。



公共年金確保投保人終身有穩定現金收入，應對長壽風險，沈家麟指，產品有本身需求。惟他補充，對於懂投資的人，買年金喪失潛在更佳的投資機會。

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