美銀列「5大理由」中美或周末達協議

縱使市場仍然憂慮貿易戰會升級，惟外國傳媒報道，美銀美林最新指出，中美貿易衝突或許已近解決階段，時間就在本周末，並列出以下原因：



【1、避免「紅線」】

該行指出，美國總統特朗普在社交媒體Twitter帳戶留言時提及不能「再談判」，但沒有詳述中國違背了甚麼。這表明在最近的談判中，沒有創造出新的協議破壞者或紅線，雙方只是在現有的草案中有分歧。



【2、在北韓事件後】

該行指出，特朗普在周日(5月5日)決定加額徵收關稅，在此前一日北韓再次射導彈。他可能想先給予中國談判最後的期限，先將貿易衝突排除在外，使其更容易解決北韓問題。



【3、令美國民眾關注】

該行認為，特朗普要高調讓美國民眾注意其強硬立場，以便向他們展示中美貿易協議符合美國人最佳利益，為談判末段的技倆。



【4、中國沒有時間】

該行指出，中國房地產正面對龐大債務問題，而且中國經濟增長呆滯，需要簽下貿易協議，以便擴大信貸。



【5、大選在即】

該行稱，美國去年與墨西哥及加拿大達成貿易協議，剛巧趕在墨西哥大選前，雖然當時與加拿大仍有分歧，但印證要在選舉前達成協議。由於美國總統大選在2020年舉行，特朗普也有意在此前與中國達成協議。

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