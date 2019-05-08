證監會歐達禮︰公私營機構要合作應對全球氣候問題

香港證監會行政總裁歐達禮出席活動時表示，氣候變化影響生產能力及增加商業成本，並會對實體經濟產生連鎖反應，認為公營機構及私營機構應共同應對全球氣候問題。



他又指，如果氣候變化的風險未有在現時資產上反映，或會演變成金融風險，需要留意。另外，實行氣候相關財務披露(TCFD)的指引，需要得到多個央行支持，而企業亦需向市場提供應對氣候問題的方案等。金融監管機構現正評估如何更好地將私人資本用於可持續發展，該會將​​監管整個投資鏈中的風險。



歐達禮指，會與聯交所合作，以加強上市公司的環境及氣候相關披露，同時確保公司在營運如何直接影響環境，還要披露其財務狀況如何受到氣候變化帶來的風險和機遇。



被問及證監會早前聯同金管區發通函指，關注內地金融機構進行複雜及欠缺透明融資安排，之後會否採取進一步行動。歐達禮表示，已發出通函，而作為該會作為監管者，會繼續留意相關風險，重申發出通函是發現有部分金融機構進行冒險(risk taking)行為。



香港交易所(00388)主席史美倫出席活動時表示，香港政府在綠色金融上扮演領導角色，認為本港有能力成為綠色金融樞紐，以建立綠色經濟。



她又提到，該所早於2013年推出環境、社會和管治(ESG)指引，並以鼓勵負責任投資，及為環境、社會帶來好的發展，強調該所未來會繼續積極在綠色金融上發展。

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