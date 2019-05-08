新盤UPDATES︰豪宅新盤錄多宗交易終止個案

股市持續波動，豪宅新盤市場近日連錄多宗交易再未有進展或終止買賣個案，無論傳統市區豪宅地段以至新界高價洋房，相繼出現有關情況，料發展商殺訂最多達500萬元。



●明寓首錄交易未有進展 料發展商殺訂約240萬元

據一手銷售資訊網資料，佳明集團控股(01271)旗下何文田明寓，首度錄得交易再未有進展個案，單位為7樓B室，原本於上月27日以4,798.8萬元售出，料買家遭發展商殺訂約240萬元。上述單位實用面積1,304方呎，成交呎價3.68萬元。項目自去年4月推售以來，已累積售出12個單位。



●澐灃逾五千萬洋房終止買賣

永泰地產(00369)等沙田九肚澐灃的H3洋房，實用面積2,083方呎，原本於去年10月底售出，成交價5,074.1萬元，呎價24,360元。買家原於30天內共付樓價一成首期，涉及金額逾507萬元，並要在120天內完成交易，但成交紀錄冊顯示，日前已列明為終止買賣合約。



●MONTARA累積收票料突破五千張

會德豐地產市務助理總經理陳惠慈表示，旗下將軍澳日出康城MONTARA，本周五(10日)將推售116伙，暫已錄得逾4,000個登記，希望今晚累積收票可逾5,000張。



美聯住宅部行政總裁布少明稱，年初至今一手住宅註冊量已錄8,100多宗，按年升逾六成，更創15年同期新高。經絡按揭轉介為項目推出最高7成按揭，首10名客戶獲贈價值1,000元八達通優惠。



●海璇開放式戶售1090.9萬 創港島東新高

港島新盤細單位再錄高價承接。中原陳家鴻表示，新鴻基地產(00016)旗下北角海璇，剛售出5A座19樓F室，實用面積286方呎，成交價1,090.98萬元，呎價38,146元。是次售價與同座低一層F單位一樣，同屬港島東區開放式戶售價最高。

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