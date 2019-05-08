夜市UPDATES：美股反覆轉跌

市場對中美貿談成果難有信心，美股反覆轉跌，道指報25,917點，跌47點或0.18%；標指報2,877點，跌6點或0.23%；納指報7,938點，跌25點或0.32%。



【22:09】市場仍被中美貿易談判消息左右，美國總統特朗普在美股開市前披露，中國正前往美國謀求「達成協議」，消息刺激美股期貨跌幅收窄。美股現貨低開後反覆，道指目前報25,978點，升13點；標指報2,885點，升1點；納指報7,970點，升6點。



俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指目前跌幅收窄，報28,828點，較恒指周三(5月8日)現貨收市低175點。



有統計顯示，在本周迄今的拋售中，全球股市市值蒸發近1.36萬億美元。市場波動性大幅拉升，俗稱「恐慌指數」的VIX指數兩天狂飆50%，自1月以來首次突破20，即升穿長期平均值，反映市場真的恐慌了！



不過，值得留意的是，在已公布第一季業績的標指公司之中，盈利平均增長了6.7%，當中73%公司利潤超出了預期，可謂優化了基本因素。



歐洲方面，英國內閣大臣、下議院領袖Leadsom表示，政府和工黨的脫歐協議「不為我所喜歡」，拖累英鎊兌美元曾跌穿1.3整數關口；英股跌0.2%。德股及法股則反覆向好，分別升0.43%及0.14%。



【21:30】觀望中美貿易談判進展，美股早段未止跌，道指續跌64點，至25,900點；納指跌25點，至7,938點；標指跌5點，至2,878點。



工業股和晶片股續受壓，卡特彼勒股價早段跌0.28%至133.29美元；Nvidia股價早段跌0.5%至172.24美元。



美國召車App公司Lyft首季收入按年急增95%至7.76億美元，但錄得虧損達11.4億美元，較去年全年總和還要多。Lyft股價早段跌3.49%至57.27美元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth