財經評論：中美失和挫信心　經濟轉型添愁困

中美貿易談判峰迴路轉，在臨門一腳，美方突然威脅上調兩千億美元中國商品的關稅稅率。中方雖如期派代表團赴美開會，但亦不甘示弱，官媒揚言已為報復作好準備。可以預計，兩國一旦「反枱」，美國將加大力度打擊中國高科技行業，不但中國製造業升級轉型難，亦會對香港發展創新科技，驅動經濟升級轉型的計劃帶來負面影響。



貿易戰自去年次季開打以來，中美一直邊打邊傾，美方將本來在今年3月執行加徵關稅的期限延長，雙方坐低共同協商，滿以為解決矛盾現曙光，四月美國總統特朗普仍多次為進度報喜，誰知到談判尾聲卻翻臉。有指這是美方的談判伎倆，開天索價，落地還錢。更令人擔心的是，美國自恃今年開局經濟和就業市場都表現強勁，若然協商未能爭取到目標利益，寧願繼續打貿易戰亦在所不惜，那對中國經濟，尤其是製造業發展而言，可以說是一個噩耗！



事實上，美國針對進口中國商品的關稅清單，「中國製造2025」規劃的先進製造領域都成了着力打擊對象，先後有中國重點高科企業被制裁，甚至發動全球主要國家棄用中國5G設備，其用心路人皆見，若然今次貿易談判失敗，類似打擊行動只會無日無之。



本來，經濟一直依靠金融、地產和旅遊消費的香港，要加快拓展創新科技，推動再工業化和經濟升級轉型，但香港早已沒有工業的基礎，相關的發展便依靠中國工業體系的支持。倘中美貿談失和收場的話，美國勢將加緊對中國相關高科技行業的出口限制，顯然亦會影響香港創科發展的策略性布局，造成不利影響。



若然中美貿易糾紛真的持續打下去，全球金融市場必然會動盪不安，投資信心受到嚴重打擊，經濟前景轉差，銀行落雨收遮規避風險是可以預見的現象，港企信貸及融資亦會受到影響，新經濟企業發展就更加舉步維艱。



此外，中國經濟發展遇到重大困難，經濟不景，企業融資和居民消費的需求皆會下降，這些年香港資本市場依賴中資企業來港上市融資、零售業依賴內地旅客來港消費，未來都要面臨「水」源斷流危機！



當前香港開拓新經濟障阻重重，舊經濟也坐困愁城，更要面對一個高危樓市泡沫，港府除了叫市民冷靜和作好準備之外，實應主動籌謀穩定經濟的各項舉措。老是抱着餓就找娘餵的心態，要不得，也就是自投末路！

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