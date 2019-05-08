【地產專題】盤源消耗交投縮　二手業主叫價更癲？

5月份有多個新盤開售搶客，個別地區二手市「捱打」，交投量回落。馬鞍山二手屋苑在本月首8天，僅暫錄約25宗買賣，較上月同期約40宗，大幅減少約37.5%。而上水及粉嶺，以及荃灣同期交投，亦分別錄約25%及20%的跌幅。



美聯陳少鴻表示，上月全月馬鞍山錄逾110宗成交，盤源被大量消耗，業主叫價隨大市調升，同時收窄議價空間。她又指，一手樓盤以貼市價推出，即時吸區內走客源，以致本月二手交投萎縮，預期情況將會持續。



陳氏稱，除非市場突然出現利淡因素，否則業主叫價不會回軟。馬鞍山中心4座中層B室兩房單位，實用面積375方呎，望海景，以655萬元放盤，原先一直未有減價，但本周一(6日)恒生指數急瀉，原業主即時接受買家議價，但最終只減價2.6%，由區內分支家庭客以638萬元承接，呎價約17,013元。



新界北區向來是細價樓集中地，區內二手市場，同樣受盤源短缺影響。該行周志強表示，粉嶺及上水本月至周三(8日)，錄約21宗二手買賣，按月交投放緩。缺盤下單幢樓亦錄高價，市場消息透露，粉嶺富好閣實用面積284方呎低層戶，以388萬元售，呎價13,662元料屬該廈新指標。



至於近期新盤主戰場的將軍澳，二手交投已連跌兩個月。美聯林志堅指出，全區暫錄約32宗買賣個案，按月跌8.6%，當中峻瀅系屋苑單日連錄3宗成交。



不過，部分未有新盤推出地區，二手市場價量齊升。中原王勤學指，元朗區5月暫錄約60宗買賣，較上月顯增逾80%。他表示，由於該區600萬元以下大型屋苑放盤所餘無幾，買家轉追700至800萬元單位，當中YOHO MIDTOWN近七日就連錄6宗買賣。如5座高層B室兩房戶，獲用家以840萬元購入，以實用面積475方呎計，呎價約17,684元。



交投氣氛亦不俗的青衣區，本月首8天暫錄約14宗交投，與上月同期9宗相比，漲幅約55.6%。美聯蘇順華透露，近兩天區內灝景灣連環錄得破頂價個案，當中一個8座高層戶，以同類三房戶最高價1,457萬元先沽出。其後錄得8座中高層G室兩房園景戶，獲外區換樓人士以875萬元購入，呎價17,535元，均創該類單位新高。

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