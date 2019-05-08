【機會來了】意大利渡假勝地西西里　9蚊買到樓？

喺意大利，Full Paid買樓不是夢？外國傳媒報道，意大利渡假勝地西西里島小鎮Mussomeli的政府，擬出售約500個空置住宅，每個單位僅售1歐元(約9港元)，惟購買這些房產的買家須支付大約2,500至4,000歐元(約2.2萬至3.5萬港元)手續費及稅項，以及承擔在3年內完成修緝單位的責任。



據了解，Mussomeli位於西西里島中部，人口約1.1萬。報道指出，之所以會有如此多的空置房屋「蝕本價」出售，主要是由於當地人若擁有多於一個物業，就須支付額外的稅項。因此，有不少人搬到大城市後，寧願低價把房屋賣出，以避免付重稅。此外，於上世紀七十年代的建屋熱潮中，有不少當地居民亦選擇搬到新區，造成大量房屋空置。



根據售樓網站描述，買家除了要付交易費用及相關稅項外，也要向政府支付5,000歐元保證金。倘屋主未能於3年內完成修緝房屋的義務，保證金將被當局沒收。修緝的費用由每平方米100歐元至700歐元不等，視乎物業的種類。買家可自行選擇聘用當地建築公司或其他公司，甚至自己親手維修。



事實上，「1元賣樓」在意大利非新鮮事，去年位於撒丁島的小鎮Ollolai、基替省的Casoli等地，也曾以象徵式1歐元出售當地空置物業。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm