樓價UPDATES：新盤向隅客陸續回流二手市

新盤向隅人士陸續回流二手市場，剛有同類買家購入長沙灣泓景臺單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●鰂魚涌康怡花園呎價再破兩萬元，屋苑Q座高層9室獲買家以1,260萬元購入，以實用面積616方呎計，呎價約20,455元。



●鰂魚涌康蕙花園錄本月首宗買賣，剛易手的2座中層B室，實用面積604方呎，以三房包括套房間隔，減價30萬元後，以1,150萬元易手，呎價19,040元，買家為外區換樓人士。上址為原業主於1996年378.6萬元購入，期內帳面賺771.4萬元。



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九龍區

●長沙灣泓景臺5座中層B室，向南望開揚景，以三房間隔，實用面積約611方呎，以約1,188萬元易手，呎價約19,444元。買家早前欲購買一手物業，但由於未能購得心水單位，故轉投二手市場，上址間隔正四兼設露台，睇樓一次即決定入市。



●啟德區去年全年錄得約478宗租務個案，而今年首四個月暫錄逾480宗，當中408宗來自嘉匯。該盤1座中層F室，實用面積372方呎，採一房間隔，望園景，剛以1.5萬元租出，呎租40.3元。



●市區新盤情況亦相若，紅磡環海‧東岸再錄月租不足1萬元個案。上述單位為1A座中層戶，實用面積203方呎，成交月租9,800元，呎租約48.3元。



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新界區

●沙田富豪花園F座中層A室三房戶，實用面積831方呎，議價後以1,038萬元轉售，呎價12,491元。據了解，原業主於2010年入市，持貨至今帳面獲利583萬元。



●近半年多個新盤入伙，租盤供應大增，令租金受壓。馬鞍山星漣海3B座低層G室，實用面積約1,287方呎，以四房包括套房及連儲物房設計，放盤約一個月，獲區內家庭客議價2,000元，以3萬元承租，實用呎租僅約23.3元料為項目新低。



●屯門再有未補價第二市場公屋呎價升穿「六字頭」，剛售出的田景邨12座低層19室，以同類新高價270萬元售出，呎價6,095元更為屋邨最高紀錄。上述單位實用面積443方呎，新買家為區內白居二人士。據了解，原業主於2016年以137萬元買入，持貨3年帳面獲利133萬元，大幅升值接近一倍。

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