同方康泰控股股東擬賣股 周四復牌
2019年05月08日 22:50
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同方康泰(01312)公布，獲最終控股股東、主席兼董事黃俞告知，深圳市奧融信投資發展有限公司(黃俞實益及直接擁有99%股權的公司)與潛在買方訂立股權轉讓意向書，可能出售深圳華融泰51%股權。
目前深圳奧融信持有深圳華融泰52%股權，而其餘48%股權由同方股份有限公司透過其直接及全資擁有的同方金融控股(深圳)有限公司所擁有。深圳華融泰則間接及實益持有同方康泰31.72億股，佔全部已發行股本約56.77%。
潛在買方由山西國有資本最終控制及擁有約92.98%。根據股權轉讓意向書，潛在買方擬收購深圳奧融信持有的深圳華融泰51%股權。
該股申請周四(5月9日)上午9時正起於聯交所恢復買賣。
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