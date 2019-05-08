同方康泰控股股東擬賣股　周四復牌

同方康泰(01312)公布，獲最終控股股東、主席兼董事黃俞告知，深圳市奧融信投資發展有限公司(黃俞實益及直接擁有99%股權的公司)與潛在買方訂立股權轉讓意向書，可能出售深圳華融泰51%股權。



目前深圳奧融信持有深圳華融泰52%股權，而其餘48%股權由同方股份有限公司透過其直接及全資擁有的同方金融控股(深圳)有限公司所擁有。深圳華融泰則間接及實益持有同方康泰31.72億股，佔全部已發行股本約56.77%。



潛在買方由山西國有資本最終控制及擁有約92.98%。根據股權轉讓意向書，潛在買方擬收購深圳奧融信持有的深圳華融泰51%股權。



該股申請周四(5月9日)上午9時正起於聯交所恢復買賣。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/