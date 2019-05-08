原來股票投資佔比愈多　愈難賺到錢

投資者的股票持倉愈多，股市就愈難升！外國媒體報道，有證據證明標指未來10年的回報率將遠低於市場的長期平均水平，甚至為負，因為人們持有太多股票了。



藍山資本管理公司研究主管Michael Mauboussin將市場5年總回報率與美聯儲公布的「家庭金融資產和負債」統計數據進行了對比，發現股票在人們帳戶中的比例愈高，標指未來5年的回報率就愈低。



在過去65年的統計顯示，當家庭將超過70%的流動資產投資於股票時，市場回報率最終會變為負值，而目前這一比例約為73%。



那麼家庭投資組合中股票所佔的比例能預測股市呢？分析認為主要是人們選擇投資股票的錢愈多，他們投入股市下一輪上漲的資金就愈少。



此外，經過長時間的上漲後，市場通常會回到一個漲幅較低或根本沒有上漲的時期。

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