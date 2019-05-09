【名家筆陣】賴錦權：處罰業績延期宜留彈性

每年3月為公布全年業績高峰期，上市公司如以12月31日作為財政年結，每年公司需要趕及翌年3月31日最後限期前公布業績，今年4月就有多達40多間上市公司，因未能趕及3月底前公布全年業績，而需要在4月第1日開市前被停牌，直至公布全年業績方可復牌。



未能準時發布業績的原因眾多，例如因核數師資料不全，或者一些財務資料遺失，亦有部分公司更換了核數師，新核數師需要多一些時間去審核財務資料。延遲公布業績不但需要停牌，更會對股價構成負面影響。儘管因其他事要將董事會改期，令業績押後至3月底線才公布，也會拖累股價下挫。準時公布業績可反映公司的財務管理及企業管治的重要性。



去年上市規則修訂了若主板上市公司停牌18個月，GEM上市公司停牌12個月，並且未能滿足港交所對復牌的要求，公司會被港交所除牌。為加強企業管治的要求，港交所在上年9月曾經發出諮詢文件，若公司公布業績時，核數師對財務報告發出非無保留意見(Modified opinion)，公司一樣需要停牌，將來若實施新規例，相信對部分上市公司及核數師構成沉重壓力！



非無保留意見不但包括保留意見(Qualified opinion)，即有重大但非廣泛的失實陳述，還包括不表示意見（Disclaimer of opinion)及否定意見(Adverse opinion)，如核數師未能獲得足夠證據，財務報表或存重大而且失實的陳述，而最嚴重是否定意見，核數師認為財務報表有重大失實陳述。



故炒股前必須留意公司的企業管治及業務管理質素，若核數師發出非無保留意見，投資者最好避之則吉！



相關建議修訂從上市規則的角度來看都十分嚴格，對投資者加添潛在風險，因如果復牌無望公司被除牌，投資者的血汗錢可能化為烏有，而因客觀因素業績被延遲公布，例如意外是在營運控制範圍之外，又或者因資料運送過程或伺服器損毀導致若干財務資料遺失或損毀，都可能令核數師發出非無保留意見之理據。



因此建議港交所改例應該考慮加入一些靈活彈性處理，如果因上述原因延遲業績公布不超過十五個營業日，可酌情獲得豁免，以保障投資者的利益並確保市場公平運作。



賴錦權

香港上市公司公司秘書、大學碩士課程兼任講師

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