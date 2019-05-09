EFT Payments「免租」拓聚合支付

商戶的便攜式收款機有利提升市民消費時的保安和效率，EFT Payments(Asia)推出便攜性聚合收款器予商戶，覆蓋範圍擴展至八達通付款，同時支援香港大部分的主流電子錢包及信用卡。



現時商戶普遍需要安裝多部收款器，以應對客戶採用不同的付款方式，而聚合支付則可以結合不同的收款方式，於一部體積細小，而且易於攜帶的收款器，商戶職員甚至可以走到客人面前，直接完成交易，減輕市民被盜取個人或信用卡資料的風險。



EFT Payments（Asia）現為香港逾1.5萬間商戶，提供各類主流電子支付收款服務及設備，公司主席勞俊傑指出，八達通為港人最常使用的支付工具，最新引入八達通支付至聚合支付，於機內新增可以解讀八達通卡晶片的讀卡器，商戶只需要輸入應收取的金額，再讓消費者拍卡即可以完成交易。



香港的支付工具種類五花八門，加上近期「假鈔風波」再度出現，他認為，商戶對聚合支付模式的需求相當大，期望香港可以盡快達到「一舖一機」的目標，協助香港營造「無現金」的消費生態圈。



他又指出，商戶普遍因為「租機費」過高，而對信用卡或電子支付卻步，公司遂豁免商戶租借器材費用，僅與合作支付商拆帳，因此商戶考慮接入聚合支付時，毋須擔心背後有隱藏收費。

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