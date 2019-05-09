歐股收市向好　航空股逆市受壓

美國總統特朗普對於中美達成協議仍感樂觀，刺激歐股至中後段轉升，三大指數收市向好。英國富時100指數收報7,271點，升10點或0.15%；法國CAC指數收報5,417點，升21點或0.4%；德國DAX指數收報12,179點，升87點或0.72%。



最新數據方面，德國3月工業產出按年跌0.9%，跌幅少過預期。



美國加緊對伊朗的制裁，油價強勢憧憬拖累航空股表現。德國漢莎航空跌逾4%；法荷航空跌2.77%；英國廉航easyJet跌3.05%；國際航空集團(IAG)跌2.83%；



帝國煙草集團(Imperial Brands)上半財年經調整後每股盈利增長1.1%至1.15英鎊，惟其股價挫6.32%；同業英美煙草升1.01%。

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