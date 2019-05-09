東方日報B2：騰訊啟動《和平精英》　料每年吸金百億

股王騰訊控股(00700)周三(5月8日)推出自家研發的手機遊戲《和平精英》，但結束測試俗稱「吃雞」的《絕地求生︰刺激戰場》(PUBG Mobile)。市場看好騰訊可將遲遲無法變現的《絕地求生︰刺激戰場》的玩家，過渡至已經獲准變現的《和平精英》，並相信每年可為公司帶來最多100億元人民幣的收入。



該消息刺激騰訊周三股價曾逆市上漲3.73%，高見395元，收市依然上升1.05%，報384.8元。



儘管《絕地求生︰刺激戰場》頗受內地玩家歡迎，可惜一直未獲內地監管機構發放版號，不准玩家「課金」，形同「旺丁唔旺財」，市場更憂慮會分薄其他遊戲的人流與時間，成為導致騰訊股價低迷的重要不確定因素。



不過，該公司「變陣」，結束《絕地求生︰刺激戰場》的測試，並在其官網貼出感謝信，提供「開啟新征程」的連結至上月獲批的反恐軍事競賽手遊《和平精英》，着玩家參與測試。



內地券商華興資本表示，《和平精英》是「較潔淨」的《絕地求生：刺激戰場》，強調軍事訓練而非單純打鬥，但兩者性質基本一樣。《絕地求生：刺激戰場》的玩家登入同一微信或QQ帳號，可將該遊戲內的虛擬資產轉移至《和平精英》。



該行又估計，《和平精英》每日活躍玩家(DAU)達5,000萬至6,000萬名，一年可為騰訊進貢80億至100億元人民幣收入，相當於去年手遊總收入約10至13%。該行又料騰訊手遊收入今年增16.58%至907億元人民幣，直言市場忽略公司新遊戲的收入潛力。該行給予騰訊目標價420元，投資評級「買入」。



外資券商大和引述《和平精英》的玩家指出，該遊戲與《絕地求生︰刺激戰場》很相似，即使騰訊突然結束後者的伺服器或會令一部分玩家流失，但相信不少玩家會轉至《和平精英》，建議投資者逢低吸納騰訊，目標價435元，即較現水平有13%上升空間。



瑞信認為，《和平精英》一推出已可變現，而且推出時間較預期為早，可望成為騰訊股價2019年下半年的催化劑，目標價428元。



儘管內地約有一個月未有發放網絡遊戲版號，但長江證券資產管理(香港)董事總經理馮時煖認為，《和平精英》獲批本身反映騰訊與監管機構溝通的工作有成效，遊戲被打壓的憂慮已被掃除，市場更着重遊戲的變現能力。雖然騰訊股價今年來累漲不少，以目前市況波動、首季業績應該沒有太大驚喜下，短線不值博。但有貨的投資者不用急於沽貨，直言值得長線持有。



此外，《和平精英》是騰訊上月預告一推出就有「16+」限玩措施的新遊戲。「16+」是玩家經公安實名校驗核實滿16歲後，玩家本人才可直接登錄遊戲，而且年滿16歲但未成年的玩家，每天只准玩兩小時。



騰訊美國預託證券(ADR)周三早段報384.67元，較港低0.13元。

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