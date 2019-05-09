【名家筆陣】盧曉暘：美元指數短線料橫行

美元指數在四月底時衝上98水平後，5月開局後便無以為繼地持續回落，日線圖上近期已回落至保力加通道的中線水平97.40，估計短期回調的概率正在降低。



4月底的突破確認了美元中線仍然偏向強勢，美元指數的20天線仍守在60天線之上超過30個交易日，從歷史數據上證明了中線美元仍然偏強，不排除在回調過後仍有上升空間。



連帶歐元也曾創新低，四月時最低曾見1.111美元，某程度上確認了美元中線或逐步轉強。不過，要等待美指日線圖上突破5日高位，才能確認美元重回強勢，短期以橫行區間震盪機會較大。



近期在美元回落之下，美股亦弱勢超過1周，短期內似乎還未確認再展開升勢，最明顯受惠的是避險屬性重、與美元呈明顯相反走勢的黃金。



五月初時金價在跌至1,266美元後陸續站穩，近期或再展開升勢。留意金價在4月26日曾衝至1,288.8美元水平。若日線圖對該高點再出現明顯突破，估計金價短期內將會出現一段明顯升勢，目標先定在1,304美元。反之，若金價跌破1,274美元，則否定此看升立場。



盧曉暘

外匯分析師

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