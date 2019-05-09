古勝：吸納收息股　滙控諗得過

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，為恐天下不亂的美國總統特朗普最不想見到的畫面終於出現，美股道指曾一度大跌逾六百點，尾市跌幅才稍為收窄至473點。港股周三低開，恒指一度失守29,000點關，之後又反彈過上29,252點，埋單叫做險守29,000點關，睇個勢大家都喺度搵緊逃生門！



有「新債王」之稱的岡拉克話，特朗普有逾五成機會率在本周五落實對兩千億美元中國商品加徵關稅至25%，又指一旦如是，美股或再暴瀉，更指美股正處於周期末端，將演變為熊市，言論是對近期轉弱的美股多踩一腳。



老實講，美國財赤問題嚴重已是公開事實，目前美國經濟尚處稅改後時期，首季GDP和就業數據仍然相對強，特朗普才有條件對外苛索更多，爭取更大的美國利益。問題是，若然中美失和，美國經濟幾乎沒有可能不受打擊，這一點美國商界好清楚，再加上稅改的效益在遞減，美股是否真的如特朗普口中所言可以持續強勢，美企債務問題係咪可以永續而不爆煲，不無疑問。



只是美國一爆，美元地位受考驗，對全球衝擊將會是史無前例，大家應該及早自問，為可能出現的這個極端惡劣的投資環境做好準備未！



香港連續兩季經濟轉差，如無意外，下半年進一步轉弱的機會甚大，除了因為外圍經貿不明朗因素拖累之外，樓市亦係一個潛在炸彈，屆時自顧不下的內地能幫得上多大的忙，難以預料。雖然目前港股的市盈率11倍，看似不太高，但對比近十年的低位僅8倍多，說沒有下跌空間，誠然也是可以否定的。



也許好友會話，低息會繼續成為資產持有者的護身符。那在下不禁要問，難道世界上有永遠不停音樂的「音樂椅遊戲」？若中美繼續互徵關稅，經濟低增長，進口貨品價格上升，通脹來得比預期快，利率正常化持續，大家能想像在滯脹下的生活會如何？總之奉勸大家一句，盡量減低槓桿，持盈保泰應對挑戰。



回說港股，如今中小企股掂唔過，皆因防風能力較遜色，且流動性波動大，少沾手為妙。重磅股方面，昨日騰訊控股(00700)有新手遊開放公測的消息支持下，得以成為跌市奇葩，股價一度飆到上395元。可如今面對的是全球股市大波動，單憑騰訊一股之力，顯然難以再成就「單天保至尊」的格局，結果恒指照樣低收作結。市底積弱如是，想博反彈者，宜認清大形勢，別輕舉妄動。



若然都仲係膽粗粗，想趁跌市留意吓啲高息股，就可以望望藍籌股滙豐控股(00005)。大笨象派發中期息每股10美仙將於五月十六日除淨，若然呢幾日中美貿談消息再令環球股市起波瀾，其股價落番65元見支持的話，以其主要波幅在63至70元水平，加埋可以食埋息，都唔係冇得博，不妨留意操作機會。

