金曹：特朗普風險值幾錢？

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，5月6日港股突然下跌，由上周五收市位30,081點，下跌至周三29,003點，共跌1,078點或3.5%。唔講大家唔知，香港股市市值已超越日本，成為次於美國和中國內地，世界排名季軍。數據顯示，截至今年4月9日，香港股市整體市值約45.3萬億元。這3.5%跌幅，相當於唔見起碼1.5萬億元。



另外，單計期指合約淨倉上周五有約57,000張，乘以1,078點再乘每點50元，期指好倉也唔見了超過30億元，而期權由29000 Call以上，單是五月累積相當於26,000張未平倉合約、或大概7,500張期指相當的倉位，即只1,000點跌幅，單是五月期權好倉也唔見了4億元，最後上周五29,000點以上的牛證，大概相當於5,000張期指，打靶的牛證大約是2.7億元的虧損。所以，金融市場真是鱷魚潭，大量財富可在一個浪就轉移。



綜合外媒報道，今次跌市原因是美國總統特朗普在周日發推特(Twitter)，表示本周五起將價值2,000億美元中國進口商品的關稅由10%調高至25%，並威脅對其餘3,250億美元中國商品徵收25%關稅。據外媒引述美方消息人士稱，中國本來已同意在協議中就解決強制技術轉移，以及保護知識產權等美方提出的要求，作有需要的法例修改，當華府認為有關問題已經解決時，中方卻在上周的談判中，稱無意為貿易協議修改法例。



主管貿易的萊蒂澤等人對中國本來就極其鷹派，對疑似「反口」感到不滿，並向總統特朗普匯報，觸怒特朗普，認為是北京試圖重新談判，於是在Twitter出口術。



中國5月7日表示，應美國貿易代表邀請，相關人員將於5月9日至10日訪美，與美方就經貿問題進行第十一輪磋商。所以今個星期五相當關鍵，如真的開徵關稅，是出乎大部分投資者意料之外。以這幾天最大的恒指引伸波幅19.58計算，第二季一個標準差或68%概率回調區間可以是9.79%，即由30,280點高位回調約3,000點到27,300點水平。



以過去20年的歷史數據，5月第七個交易日，即5月10日後，有80%概率跌幅約2.7%或800點，即由29,000點跌到28,200點是大概率事件，大家切密輕舉妄動。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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