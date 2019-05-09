彭偉新：海螺水泥估值夠吸引

京華山一研究部主管彭偉新在東方產經「專家點評」專欄表示，港股繼續回吐，且更跌穿50天線，令恒指自1月9日升破50天線以來再度失守50天線，令整體港股走勢或會進入新一輪的下跌中。



尤其是恒指由去年10月低位24,540點開始反彈以來，以高位33,484點開始的跌浪總跌幅61.8%作反彈目標計，30,067點水平本來是個重要阻力，但恒指在升上最高位30,280點後便無法企穩，且更在高位徘徊多時後，向下跌穿50天線，或應驗恒指B浪反彈阻力為30,000點的預期。



若恒指再無法重返50天線之上，一旦拖累20天線向下跌穿50天線而形成「死亡交叉」，相信恒指最少要跌至100天線與250天線之交匯水平才能見支持。



內地經濟增長目標有可能因中美貿易再度爆發爭端而未能達標，中央除要利用刺激消費作為推動經濟增長的工具外，相信推動固投仍會是另一選擇，尤其是在過去幾次內地面對經濟困難期間，均會推動固投以帶來快速增長，因此水泥股會是即時受惠的板塊，尤其是過去在清除落後產能後，水泥產品的毛利率明顯得到改善外，過去供過於求的現象已扭轉過來。因此投資者可留意水泥相關股份。



海螺水泥(00914)現價市盈率約7.3倍，於較低水平，且股價由今年1月低位34.55元開始回升，已形成上升通道，股價近日由通道頂部52.6元水平回吐，已返回上升通道的底部，再加上市場現時給予海螺水泥的合理估值為53.5元，現價仍有13%上升空間，投資者可在47元買入，上望53.5元，至於股價跌穿250天線應先行沽出止蝕。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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