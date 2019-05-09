莫開偉：A股暴跌　人棄我取搶先機

中國地方金融研究院研究員莫開偉在東方產經「專家點評」專欄表示，5月6日，在多種因素的共同作用下，A股市場再現「千股跌停」的走勢，滬綜指盤中一度失守2,900點，收市大跌171點，跌幅5.5%，創2016年2月25日以來最大單日跌幅；深成指大跌7.5%，創業板指重挫7.9%，均創2016年1月7日以來最大單日跌幅；共計1,147只股票跌停，刷新三年來單日跌停數量新高，當日A股總市值縮水3.5萬億元人民幣。



即使如此，在筆者看來，A股5月6日暴跌，不過是大盤前進道路上的正常回調，是證券運行的內在規律，不可能因此改變大盤向上的方向，投資者一定不要氣餒。



首先，2019年1月4日2,440點底部可以確定，這是2015年6月15日5,178點以來的大底，滬綜指周K線走出完整的ABC三浪下跌，且處2,440點水平，滬綜指周線MACD指標形成底背離，預示三浪下跌結束。



其次，4月22日至5月6日滬綜指連續下跌，是自2019年1月4日841點上漲的一次正常回調，屬於2浪調整，按照進二退一或逢缺必補的運行規律，此次調整應有400點左右的調整，大概率會在2,800點處止跌企穩。



從宏觀經濟層面來說，也支撐大盤穩定向上。一是央行貨幣政策支持，自2019年1月以來已決定兩次降準，市場上貨幣資金會相對寬裕，同時基準利率維持在一個較低水平，企業融資成本相對較低；二是積極的財稅政策支持。



另外，是宏觀經濟逐步復甦，中國經濟今年第一季度國內生產總值同比增長6.4%，高於國內外分析預期，工業、消費、投資、進出口增速加快，城鎮新增就業324萬人；海關總署數據顯示，3月外貿進出口總值超預期實現9.6%的增長，有力拉動第一季度外貿整體增速回升。雖然中美經貿摩擦帶來了負面影響，但是中國圍繞「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」推出一系列政策舉措，取得明顯效果。



5月6日的大跌，更像是多頭的陷阱，借助外圍利空資訊，進行深度的調整，但是，對於有經驗的投資者，這樣的大跌，恰恰是補倉的機會。當然，投資方向是一定要注意的，因為方向錯了，努力白費；方向對了，事半功倍。如今，上市公司一季度報告已出，趁此次大盤深度調整之機，選擇業績好且受政策扶持的行業去投資，相信一定能在此次A股上漲行情中有所斬獲。

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