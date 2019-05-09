陳蓓敏：港鐵勝在攻守兼備

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿談風雲突變，特朗普再次發功，變臉待華，會否承於其言，明天加徵關稅，仍屬未知之數。美國內部是否贊同其言行，也只是敢怨不敢言。「通俄們」和「稅務信息」事件仍在場邊吵吵鬧鬧。



特朗普於2017年1月20日就任總統，為45任總統，任期為四年一屆，2020年為總統選舉，若此仗(中美貿談)能勝出，對其明年競選選票更能穩握。道指自其任職起計(約20,000點)兩年多已累積升幅約32.5%。5月10日是否真的貿談死線日期，當然不是，那麼未來仍要談多久，估計是長久之戰。



中美風波延續，宜選不涉及貿易戰之股份。沉靜已久的港鐵(00066)見技術性反彈，早前行車故障等負面消息已逐步消化。去年公司經常性業務的經營利潤上升6.6%至188.43億元，物業租賃及管理業務利潤貢獻上升3.5%。下半年票務價格向上調整，收入易升難跌。剛過去勞動假，帶動理想人流及零售數據，有利集團旗下商場組合表現。



新上任行政總裁金澤培已重申改善服務，重建信心為大前題，建立地鐵新目標。隨着外圍低息環境，香港樓市地產需求見穩。現價息率為2.5%，末期息0.95元，除淨日為5月24日，可候低吸納，目標價睇50元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，筆者、客戶持有港鐵，證監會註冊編號：ACG 082)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

