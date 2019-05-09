林嘉麒：外圍市場風高浪急　宜觀望

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，這星期中美貿易磋商變幻莫測，本周初特朗普發Twitter加關稅令亞太周一股市暴跌。市場正在擔心中方回應時，外交部反應溫和，也確定如期出發到美國進行第十一輪磋商，也利好美股當日走勢，跌幅只屬輕微。



不過，市場再有傳中方代表團隨團人數比原定計劃大減，加上歐盟再次調低今年歐元區經濟增長預測，其中德國及意大利情況更令人擔心，拖累歐洲市場多一原因下跌。而美國兩年期及五年期孳息率再度出現倒掛，儘管倒掛情況未如3月下旬時情況，反映市場再次對未來經濟衰退的憂慮。



周二曾提及過，當經濟增長再被憂慮及孳息曲線倒掛再次出現，短線情況要更小心。事實上，經濟衰退的嚴重性，由過去美股歷史表現可知。現時，中美貿易戰發展極不確定，部署要更謹慎。近日，投資市場意見出現分化，一方面認為是特朗普談判時的策略，當作市場調整的藉口。



另一方面，也認為今次特朗普真的憤怒了，加上白宮已確認其言論，證實美方將於周五落實下一輪關稅。今次中方代表團逗留時間短，時間所限，成功拉近分歧，而且要簽下協議的機會甚微，關稅極大可能於周五實施。當然，有投資者憧憬特朗普可再反口，收回徵收關稅的言論。



既然現時變數極大，觀望是唯一最理性的行為。有人會以「有危便有機」或「別人恐懼時我貪婪」的藉口入市，但這屬於投機行動。作為投資者，在不知談判的過程，也未能分析誰對誰錯的前提下，只以一兩句口號而入市是不合理的。投資時需要長線基本因素作考慮，貿易戰升級或未能解決的話，相信大部分人也認為將影響今年經濟。因此，現在胡亂入市，只是賭事情會正面發展，這並不是投資者應有的行為。



當然，也有認為，貿易戰就算於本周再惡化，長線仍可解決，環球不應過分擔心經濟衰退，皆因中美減稅利好企業盈利，也相信中方會在社會經濟有困難時，推出刺激措施穩經濟。這樣的話，現時或許是分段入市的時機。不過，他認為一旦貿易問題解決，未來升幅更可期盼，不應爭一日之長短。



恒指周三再次收於50天移動平均線以下，而且成交略增，技術走勢上，短期繼續調整機會大。近日100天線已稍稍地升穿250天線，位置於28,000點左右，估計該水平支持力較大，投資者中線部署，可考慮於位置入市。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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