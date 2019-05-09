溫灼培：紐元重入減息周期？

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，新西蘭央行周三宣布減息25個基點，把官方息率降至1.5厘與澳洲息率看齊。回憶對上一次紐央行對其息率作改動，已是2016年11月。在其聲明中，紐央行指，因應國內經濟增長動力放緩，加上面對環球的不穩定因素，所以作出是次減息決定，並暗示減息周期尚未完結。



回觀國際奶價自去年11月底一直高企，於本周二的最新拍賣價格更是自2017年6月16日以來最高。奶一直為當地最重要的出口，佔其整體出口達25%。所以在國際奶價高企情況下，實在令人質疑紐央行減息原因。



鑑於未減息前紐元已是靠近66美仙位置。這難免給予市場感覺紐央行或想要一個比66美仙還要低的匯率水平。由於66美仙是紐元過去一個較大的技術支持位置。現已失守故需提防技術上紐元或要向64.5美仙，這個自2018年10月的低位進發。當然，分析紐元後向，中美貿易談判結果亦為重要。如美國落實對中國進口徵重關稅，提防紐元還有進一步下跌壓力。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

