長和旗下併澳洲電訊商遭否決

長江和記(00001)海外併購計劃再遭遇挫折。澳洲競爭及消費者委員會(競委會)周三(5月8日)公布，否決長和旗下澳洲電訊公司沃達豐和記澳洲(Vodafone Hutchison Australia，下稱VHA)與澳洲電訊商TPG Telecom的合併申請。兩間公司揚言會向聯邦法院提出上訴。



受消息影響，澳洲上市的TPG收市大跌逾13%，長和在港股價周三亦隨大市跌1.2%，以80.6元收市。去年中VHA與TPG宣布對等合併計劃，合併後公司的企業價值約150億澳元，交易須待監管機構審批。



競委會解釋，澳洲的流動服務和固網寬頻服務都由幾間公司佔去絕大部分的市場，如允許VHA和TPG的合併，長遠將減少市場競爭。



VHA行政總裁Inaki Berroeta表示，尊重競委會的決策，但相信與TPG的合併將會為消費者帶來實際裨益，故此公司將聯同TPG一起採取法律行動，向聯邦法院爭取通過合併計劃。而VHA與TPG的合併協議會延期至2020年8月31日，以待聯邦法院公布裁決結果。



事實上，長和系近期多項併購都不成功，集團今年1月旗下赫斯基退出加拿大油砂公司MEG的收購。去年11月由長實集團(01113)牽頭在澳洲併購天然氣管道公司APA亦被拒。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

