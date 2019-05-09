美股收市：道指尾市跳水　全日僅升2點

美國股市低開後一度全面轉升，惟尾市突然跳水，三大指數收市窄幅上落。道指最多曾升153點，惟尾市幾乎蒸發所有升幅，收報25,967點，升2點或0.01%；標指收報2,879點，跌4點或0.16%；納指收報7,943點，跌20點或0.26%。



中美貿易問題仍存不確定性。美國白宮發言人桑德斯表示，早有迹象表明中國代表團將前往華盛頓達成協議，貿易談判正在進行中。不過，中國商務部表示，如果美方將2000億美元中國商品的關稅從10%上調至25%，中方不得不採取必要反制措施。



中美將於美國時間周四(9日)至周五(10日)，在華盛頓舉行第十一輪貿易談判。



個股方面，美國召車App公司Lyft首季收入按年急增95%至7.76億美元，但錄得虧損達11.4億美元，較去年全年總和還要多。Lyft股價全日急跌10.85%，收報52.91美元。



市場預期本周五在美國上市的同業Uber正在招股，市傳招股定價可能在44至50美元區間的中端，甚至更低，主要由於同業Lyft首季業績令人失望，以及大市疲弱。

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