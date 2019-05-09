【早晨評論精點】林嘉麒：外圍市場風高浪急　宜觀望

財經評論：中美失和挫信心 經濟轉型添愁困

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林嘉麒：外圍市場風高浪急 宜觀望

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鄧澤堂：港股短期難免跌得深

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莫開偉：A股暴跌 人棄我取搶先機

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金曹：特朗普風險值幾錢？

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古勝：吸納高息股 滙控諗得過

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【名家筆陣】盧曉暘：美元指數短線料橫行

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【名家筆陣】賴錦權：處罰業績延期宜留彈性

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溫灼培：紐元重入減息周期？

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陳正犖：澳元短線料整固居多

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