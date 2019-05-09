【自製長糧】按證3大退休方案點揀最好？

香港退休保障產品趨向多元化，香港按揭證券公司推出「保單逆按」計劃，與旗下「安老按揭」及「年金計劃」三劍合璧，提供終身退休方案，助市民達致自製長糧的效果，同時將旗下公共年金計劃的個人保費上限增至300萬元。



按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，保單逆按可助市民將「身後之財」轉化為「即時現金流」，以應付退休的需要，透露旗下安老按揭及公共年金計劃，已助逾萬名市民將總額200億元的資產，轉化為穩定的收入。



新推出的保單逆按在本月底開始接受申請，60歲或以上市民可利用已供斷人壽保單作抵押品，每月獲派年金，金額將以人壽保險身故賠償額計算，上限為1,500萬元，其產品理念與安老按揭相若，均利用抵押品每月借取定額貸款，而且貸款息率相同，並分為定息及浮息兩種，定息息率約為4厘，而浮息則為最優惠利率(P)減2.5厘，即2.875厘。



不過，保單逆按的抵押品為人壽保單，而安老按揭的抵押品則為物業，由於樓價波動風險較高及升值能力較大，所以派發年金期間的保費會較高，但同一抵押品價值下，每月獲派年金的金額亦較多。



保單逆按的年金期分為10年、15年、20年或終身收取，借款人若有特別需要，如作醫療開支等應急用途，亦可申請一筆過提取貸款。待長者百年歸老後，全數欠款將由人壽保險的身故賠償清還，若賠償額不足以清還貸款，相關差額會由按證負責，意味借款人終身毋須還款。



至於公共年金的銷售對象為年滿65歲人士，投保額低至5萬元起，今日(9日)起的投保上限，則由200萬元上調至300萬元。市民一筆過支付金額投保後，即可每月收取穩定入息，並保證終身發放。



保險界立法會議員陳健波估計，保單逆按計劃可以釋放市面上數十萬張已供斷的人壽保單價值。不過，每宗保單逆按的總貸款額，僅約為身故賠償總額的三至四成。若市民選擇於保險公司作保單貸款，則可一筆過提取保單現金價值八至九成的貸款額，資金運用相對靈活，惟利率則高達7厘。



若想精明選擇退休產品，羽白資產管理財富管理總監梁彥穎建議，退休人士如預計家人未來無重大財務負擔，可優先考慮保單逆按計劃，但由於保單賠償額有限，若每月可提取金額不足以安置退休生活，或需要額外再投保公共年金，最後若欠缺充足現金，則可考慮申請安老按揭，同樣可做到「每月出糧」的效果。

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