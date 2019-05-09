【市前重點睇】道指收升2點　紐油彈上62美元

●美匯指數於97.62水平上落，離岸人民幣(CNH)低見6.8085，港匯升至7.8484，圓匯企110.05，歐元失守1.12關，英鎊1.3關失而復得。金價跌至1,281美元。布油重上70美元，紐油高見62.04美元。道指期貨偏軟。



●中國商務部表示，如果美方將2,000億美元中國商品的關稅從10%上調至25%，中方不得不採取必要反制措施。



●道指收報25,967點，升2點；標指收報2,879點，跌4點；納指收報7,943點，跌20點。 https://bit.ly/2vKrGPL



-美國召車App公司Lyft首季收入按年急增95%至7.76億美元，但錄得虧損達11.4億美元，較去年全年總和還要多。Lyft股價全日急跌10.85%，收報52.91美元。



-市傳Uber招股定價可能在44至50美元區間的中端，甚至更低，主要由於同業Lyft首季業績令人失望，以及大市疲弱。



●港股ADR指數收報28,955點，跌47點。



●美國10年期國債孳息率升2.69點子，報2.4835厘。



●紐約期油收報每桶62.12美元，升0.72美元或1.17%；布蘭特期油收報每桶70.37美元，升0.49美元或0.7%。



-沙特阿拉伯計劃滿足所有消費國需求，OPEC+承諾如有需要增加供應。



●紐約期金收報每安士1,281.4美元，跌4.2美元或0.3%。



●英國富時100指數收報7,271點，升10點或0.15%；法國CAC指數收報5,417點，升21點或0.4%；德國DAX指數收報12,179點，升87點或0.72%。 https://bit.ly/2DVzR02



●歐洲央行行長德拉吉捍衛央行的通脹目標，並表示工資壓力正在增加，這將有助於央行達成職責目標。此外，德國3月份工業產值意外增長。



●英倫銀行副行長表示，英國脫歐引發的一些金融穩定風險依然存在，破壞性的英國脫歐預計仍可能會帶來重大的市場動盪。



●中國財政部表示，將研究完善新能源公交車營運補貼政策，落實好新能源公交車免徵車輛購置稅、車船稅政策。



●長和旗下併澳洲電訊商遭否決。 https://bit.ly/2PTibaa



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