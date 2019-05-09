【股民熱話】中美貿談若一拍兩散　對你有何影響？

中美貿易談判進展成為全球市場焦點，中、美、港等主要股市都為之動盪不安，而內地官媒近日的態度更由保持緘默變成要為「報復」作好準備。看來美國總統特朗普真係好Like臨埋門一腳先至推倒重來，只係今鋪大家都要為其賭博行為付出代價！



缸邊友近日冇咩炒作，睇住啲愛股跌完彈唔起，都咪話唔心痛。生意淡薄，不如賭博。有口痕友開盤，賭中美貿易談判傾唔傾得成，似乎打定輸數的人多啲，咁會唔會爆冷？



大行摩根大通個CEO估中美有八成機會達成協議，高盛估美國加關稅的機會率僅四成，新債王岡拉克就預期周五(10日)美國加徵關稅的可能性超過五成。閣下又點睇？



老實講，傾得成，當然好，但都唔期望市場會有太大驚喜。反而，一旦中美未能就貿易談判達成協議，會有咩後果？才是股民最關心的問題。



首先，美國會如期加徵2,000億美元中國商品關稅的稅率，甚至會對餘下尚未開徵關稅的中國商品都加徵關稅，而中國當然亦不會坐以待斃，採取報復性的關稅行動。如是者，一則兩地企業尤其是從事進出口貿易和製造業造成沉重打擊；二則不單只中國和美國，就連全球經濟增長預測都有下調的風險，香港亦不會例外。這樣的結果，是資產價格將面臨大幅調整，並對固定投資和就業等經濟環節造成惡性循環。



所以，中美貿易戰繼續打，對閣下的影響，除咗手持股票或物業價格會下跌之外，打工仔的飯碗亦可能有危險，而做生意的亦會面臨逆境，最終將反映在消費市道，又會對商品需求造成壓力。可兩國互徵關稅，會將進口商品關稅推高，通脹和息率走勢都充滿變數，且別妄想低息環境永遠不會改變。



到底中美貿易戰會持續多久，反正若長達近兩個月的協商反枱收場，難望兩者會在短時間內又會行埋坐低慢慢傾。如是者，也許後續交惡可能唔係三幾個月的事，一旦拖得三幾年，大家都要好好諗吓，到底目前的財務狀況，能有多大的抗逆能力。



針對香港的情況，回歸以來，外圍有咩危機，都有中國內地來關照住。今次貿易戰的主角之一，正是中國內地，可以想像香港的外援能力或並不及從前，皆因內地亦自顧不暇。



對比從前，多年備受高樓價和產業單一的經濟結構問題影響的香港，競爭力已大不如前，可以想像對經濟的潛在衝擊有多大！雖然如今唔少香港人都坐擁價值千萬的物業，未必意識到危機會有多大，但謹記資產價值永遠是可升亦可跌，所謂「人無遠慮，必有近憂」。

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