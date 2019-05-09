亞洲股市：日股跌不足百點　豐田汽車受壓

美股收市個別發展；亞洲主要股市普遍下跌，日本日經225指數早段跌88點或0.41%，報21,513點。



板塊方面，公用事業及金融股齊跌逾1%。個股中，三井造船及神戶製鋼所均挫逾3%，日產汽車跌1%。



麥當勞日本跌0.1%。4月同店銷售按年增2.9%。



豐田汽車跌2.5%。DZ Bank將其評級由「買入」降至「持有」。



運動品牌Asics升0.6%。公司首季營業利潤按年跌28%。



南韓首爾綜合指數最新亦跌10點或0.49%，報2,157點。聯合材料及東洋高速巴士皆跌逾2%，三星電子跌0.3%。



澳洲悉尼普通股指數則升8點或0.13%，報6,359點。板塊方面，資訊技術及通訊服務股同升超過1%。個股中，千禧礦業漲4%。



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