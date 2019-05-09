中國4月CPI按年增長2.5%　符合預期

國家統計局公布，4月份全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.5%，與預期相同，3月為2.3%。按月計，亦升0.1%。



當中，城市按年上漲2.5%，農村升2.6%；食品價格升6.1%，非食品價格升1.7%；消費品價格升2.9%，服務價格升2%。



食品煙酒價格按年升4.7%。其中，鮮菜價格上漲17.4%；鮮果價格漲11.9%；畜肉類價格升10.1%；禽肉類價格升5%；雞蛋價格上漲2.6%；糧食價格升0.4%；水產品價格下降1.4%。



其他7大類價格按年6漲1降。其中，醫療保健、教育文化和娛樂、居住價格分別升2.6%、2.5%和2.0%，其他用品和服務、衣着、生活用品及服務價格分別上漲1.9%、1.8%和1.1%；交通和通訊價格下降0.5%。



至於4月份生產者物價指數(PPI)按年上升0.9%，高於預期升0.6%，3月升0.4%；按月亦升0.3%；工業生產者購進價格按年上漲0.4%，按月下降0.1%。1至4月平均，工業生產者出廠價格按年上漲0.3%，工業生產者購進價格上漲0.2%。

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