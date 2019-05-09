【即市分析】貿戰一旦持續　股票贏輸家一目了然…

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：正當市場以為中美貿易糾紛快將解決之際，美國總統特朗普突然向兩千億美元中國商品加徵關稅的消息，令市場再度陷入恐慌。到底周五美國是否執行向中國貨品加徵關稅？最終兩國能否達成協議？還要等着瞧，但可以肯定的是，投資市場短線會持續波動，投資者要做好風險管理。



首先，若然中美確認互課高關稅，在兩國業務佔比較重的出口股，以及航運股及港口股料首當其衝受到影響，例如利豐(00494)、耐世特(01316)、敏華控股(01999)、萬洲國際(00288)、偉易達(00303)及創科實業(00669)等股份，早前反彈浪似乎已告一段落，近月趨勢轉下，短線宜先避其鋒。



另外，特朗普政府今次發起貿易戰，主要針對中國科技行業，一旦兩國關係轉差，對內地科技發展或造成一定衝擊。聯想集團(00992)、瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)及ASM太平洋(00522)等股份固然受到打擊，5G技術發展向外擴展的步伐料亦受到拖累，中興通訊(00763)、中國鐵塔(00788)等相關概念股，強勢料難持續，有貨在手宜把握機會食胡。



此外，內地為應對貿戰衝擊，去年開始放寬外資准入，車企面臨激烈競爭，由近期汽車企業數據已有所反映。例如吉利汽車(00175)首4個月銷量按年跌9%，僅完成全年目標的31%，股價近月由高位反覆回落。除非內地有實際支持行業的措施出台，否則傳統車企如吉汽、長城汽車(02333)及華晨中國(01114)有機會進一步受壓。



最後，中美貿易摩擦升溫，人民幣或會因而轉弱，對人民幣走勢敏感的中資航空股、內房股均會受到拖累，尤其是前者，加上油價轉強的因素，中國國航(00753)、東航(00670)及南航(01055)近月齊齊由高位回落，博反彈都係可免則免。



外圍風雨飄搖，主要業務集中在香港的股份吸引力重現，例如本地銀行股--恒生銀行(00011)及中銀香港(02388)等；主打民生需求以及高息的公用股及REITs，如中華煤氣(00003)、電能實業(00006)、領展房產基金(00823)及港鐵公司(00066)等有望繼續跑贏大市。



另外，內地未來或減少對出口的依賴，力谷內需以支持經濟的增長，內需相關股如康師傅(00322)、統一企業(00220)、蒙牛乳業(02319)等有機會吸引資金流入避險，投資者不妨由呢啲板塊着手，尋找跑贏大市的目標。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

