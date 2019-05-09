港股格局：耀才許繹彬料恒指或失守28000點

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，原本開局良好的五月形勢大逆轉，全球股市升勢被狂人總統特朗普發放的語言導彈一下炸冧，港股本周累跌逾千點，二萬九大關失守，中美貿易談判若再惡化，恒指或失守二萬八。



他補充，黃金周長假後的A股同受波及，美股也難以獨善其身。特朗普言論陰晴不定，其Twitter言論已將全球股市玩弄於股掌之中，升跌由他話事，搞到股市難已止瀉，投資者如驚弓之鳥。



中美新一輪貿易談判重啟，特朗普又於Twitter發布訊息，中方若希望拖拉至美國前副總統拜登日後成功上任美國總統，並與其談判，相信做法未必可行。中國商務部昨(周三)深夜也不甘示弱，發表強硬聲明指美方若上調關稅率至25%，中方不得不採取必要反制措施。由此看來，副總理劉鶴此行赴華盛頓要促成協議的可能性極微，但求雙方不致於「反枱」，令談判延續下去已經是穩定軍心的最好消息。



在跌市中，唯股王騰訊控股(00700)單天保至尊，股價逆市上升，主要受惠於年滿16周歲的用戶獲得授權登錄《和平精英》，推動行情看漲。《和平精英》今年料可為騰訊帶來逾20億元人民幣淨利潤，料可望帶動今年騰訊遊戲收入加速增長。周三「升幅三甲板塊」依次為黃金、美容護理及休閒食品股，在如今炒股不炒市的前提下，房地產投資信託基金(REIT)、醫藥、5G板塊均可擇優候低而入。



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