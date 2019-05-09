港股格局：郭家耀建議370水平低吸騰訊

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，大市周四(9日)受貿易戰影響，走勢相當波動，預計短期仍然由消息主導。郭認為，恒指將考驗28,500點水平，往後能否反彈，需留意談判進展，惟短期難有機會重上29,500點。



友邦保險(01299)即將公布業績，最近內地對金融行業開放，對已有品牌在內地營運的公司相當有利，預計友邦保險(01299)可以加速開展分支機構，股價長遠會受惠繼續破頂。



至於騰訊控股(00700)受近期市況影響，即使有利好消息，但股價亦未有太大上升動力，估計貿易戰陰霾過後，股價會有明顯反彈，有機會重上405元水平，建議投資者可於股價下調至370元水平趁低吸納。



有數據顯示，4月內地乘用車廠家日均零售銷量為44,275輛，按年大跌18%。他指出，市場預期下半年會有優惠政策出台，所以上半年的汽車銷售相對放緩。若下半年政策落實，汽車銷售會有明顯反彈。汽車股當中，郭較看好廣汽集團(02238)及吉利汽車(00175)，因品牌近年有較多新汽車型號推出，亦頗受市場歡迎。



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