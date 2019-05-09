新股專輯：維亞生物科技指現時未有面對太多競爭

周四(9日)新股市場熱鬧，新藥發現技術平台維亞生物科技(01873)首日掛牌，開市報4.51港元，較招股4.41元高2.26%，暫企4.5元水平。至於轉主板上市的本地裝修及加改建供應商樂嘉思(01867)開市報0.255元。



維亞生物創始人兼董事長毛晨表示，中國政府對醫藥業的重視，料日後仍會支持行業發展。公司對業務能持續每年帶來穩定現金流，並非「燒錢」模式，相信日後項目可持續高回報率。



他又指，公司研發投入在行業中是較高的，未來仍會繼續投入，而現時公司未有面對太多競爭，歡迎任何健康競爭。



被問及中美貿易關係緊張，毛坦言，短期有輕微影響，但由於生物醫藥板塊對疾病救援等的作用，相信長遠而言沒有影響。



至於轉主板的樂嘉思，財務經理郭文浩指，轉板上市後會繼續專注原有業務，包括裝修及改建工作，又會更積極參與政府投標項目。



他坦言，行業需要面對成本上漲、招聘裝修工人困難等問題，未來會盡量尋找對公司較有利的工程。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm