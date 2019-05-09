港股格局：黃志陽籲先觀望　買騰訊博彈最好

恒指周四早間曾急挫500點，獨立股評人黃志陽建議，投資者今周宜觀望，因愈來愈接近周五中午美國是否加關稅的時刻，加上這兩日隨時傳出中美談判利好或利淡的消息，料對金融市場震撼性極大。



他預期恒指在28,500點水平有機會先喘定，但現時投資者負面情緒較多，想買貨寧願先等一等，就算買，也只宜買很大機會跟大市反彈的股份，當中，短線最值博的是近日較大市強勢的騰訊控股(00700)。另其他較優質的藍籌，例如友邦保險(01299)、中國平安(02318)、滙豐控股(00005)，也可吼低位買入。



他預計貿易談判不同情景下恒指將處哪些水平。首先，若中美貿易談判成功達成協議，皆大歡喜，恒指會重上3萬點消化一段，後市能否再上視乎協議細節條款。而若美國延遲加關稅，中美簽署部分協議，並繼續商討，雖然結果次一級，但恒指料也可重上29,500點水平。



倘若美國如期加關稅，但中方取態較溫和，亦同意繼續談判，估計恒指可能會在28,000至29,000點水平整固。而若如期加關稅後，中方反擊，雙方態度較強硬，料恒指會下試27,800至28,000點。倘若情況更加惡劣，恒指會再試更低水平，屆時投資者更不要貿貿然入市。



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