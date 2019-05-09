人民幣Hibor：隔夜息回升　離岸人民幣跌穿6.83關

2019年05月09日 11:24
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    (法新社圖片)

    離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.02厘；1、2星期及1、2月拆息由2.48至2.92厘，3、6及12個月拆息則介乎3.05至3.48厘。

    9/5/2019
    隔夜 2.02359厘
    1星期 2.48431厘
    2星期 2.61467厘
    1個月 2.80433厘
    2個月 2.92750厘
    3個月 3.05167厘
    6個月 3.14850厘
    12個月 3.48883厘

    8/5/2019
    隔夜 1.95891厘
    1星期 2.45367厘
    2星期 2.58533厘
    1個月 2.75600厘
    2個月 2.88617厘
    3個月 3.01967厘
    6個月 3.13267厘
    12個月 3.49083厘

    人民幣兌美元下跌，其中離岸人民幣(CNH)跌破6.83關，創今年1月初新低，由6.8016急降至6.8339，最新報6.8331；在岸人民幣(CNY)亦由6.7854，回落至6.8102，最新報6.8083。

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