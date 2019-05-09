人民幣Hibor：隔夜息回升　離岸人民幣跌穿6.83關

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息報2.02厘；1、2星期及1、2月拆息由2.48至2.92厘，3、6及12個月拆息則介乎3.05至3.48厘。



9/5/2019

隔夜 2.02359厘

1星期 2.48431厘

2星期 2.61467厘

1個月 2.80433厘

2個月 2.92750厘

3個月 3.05167厘

6個月 3.14850厘

12個月 3.48883厘



8/5/2019

隔夜 1.95891厘

1星期 2.45367厘

2星期 2.58533厘

1個月 2.75600厘

2個月 2.88617厘

3個月 3.01967厘

6個月 3.13267厘

12個月 3.49083厘



人民幣兌美元下跌，其中離岸人民幣(CNH)跌破6.83關，創今年1月初新低，由6.8016急降至6.8339，最新報6.8331；在岸人民幣(CNY)亦由6.7854，回落至6.8102，最新報6.8083。



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