【瑞銀推介】恒指輪證傳真

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威：受本周中美貿易糾紛有機會升級拖累，恒指由上周接近30,200點的高位，曾單日即巿跌逾1,000點，下試29,000點的關口。



美方威脅於周五(10日)加徵2,000億美元貨品至25%關稅，但中國仍派貿易代表赴美磋商，令周三(8日)緊張氣氛稍為降溫。恒指周一(6日)至周三期間三度下試29,000點關口，但失而復得並險守。後巿去向取決於周五的談判成果，投資者難有水晶球預測，但仍可做好風險管理。



即使近日已大跌逾千點，但相比年初25,000點的起步水平，仍處於相對的高位，加上今轉升浪很大程度為憧憬貿易糾紛會達成共識，而4月份3萬點橫行近1個月，或成為短期阻力。若對沖股票持貨、甚或看淡短期後巿發展，可留意恒指PUT輪(16558)，行使價28,200點，2019年9月到期，有效槓桿約9.7倍。



相反，即使看好後巿或博反彈，可考慮恒指或股份CALL輪，但應該控制注碼，因為衍生工具有槓桿效應，投資者可以用較細本金入場。萬一看錯巿，雖然有虧損，但萬一出現大跌巿，可保留資本實力；而如果巿況回升，則仍可博捉升勢。恒指CALL輪選擇可留意(28149)，行使價29,600點，2019年8月到期，有效槓桿約14倍。



免責聲明：由瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威發出。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。



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