【即市分析】魚缸又再高掛「藍燈籠」？

東方產經專欄作者帥哥：市場觀望中美貿易談判進展，投資者傾向減磅避險，恒指現跌近500點，多隻重磅股沽壓沉重。不過，跌市亦有奇葩，一向被市場視為「藍燈籠」的中國移動(00941)，在大行唱好下，逆市展強勢，即市曾升1.3%高見73.6元，現仍升0.6%報73.1元。



瑞信最新報告指，雖仍維持看淡中國推出5G的觀點，但相信中移最有能力承擔此等資本支出，並認為其股價在過去三個月已下跌12.9%，中移現時的估值相對揸現金吸引，故將其評級由「中性」升至「跑贏大市」，目標價維持84.5元。



不過，集團首季錄得純利237億元人民幣，按年倒退8.3%，差過市場預期，股價自3月底以來反覆下跌，短短個多月時間，已將首季累積升幅全數消除。現價再逼近去年10月低位約71至72元水平，以該股業務性質和業務現金流而言，估值回落至相對合理的水平，不失為防守之選。

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