【午市重點睇】人民幣疲弱　油價回落

●亞洲市，美匯指數企97.6；圓匯報109.9；離岸人民幣(CNH)一度失守6.83關；歐元兌美元報1.119；英鎊報1.300。港匯報7.848。布油又失70美元關，低見69.64美元，紐油跌至61.4美元；金價在1,280美元水平。道指期貨續挫逾百點。



●恒生指數半日挫565點或1.95%，報28,437點，騰訊回吐1.5%，萬洲急挫7%。https://bit.ly/2WxNrxS

-異動股：控股股東擬賣股，同方康泰曾乾升16%。

-郭家耀建議370水平低吸騰訊。

-耀才許繹彬料恒指或失守28,000點。

-御德國際折讓19%配股，集資1,700萬元。

-新股JBB BUILDERS以1.18元定價，為招股價範圍下限。



●【即市分析】

-貿戰一旦持續，股票贏輸家一目了然… https://bit.ly/2HcDlMJ

-小米股價走勢唔多對路… https://bit.ly/2VPDM8Z

-貿談明朗化前，繼續靠邊站… https://bit.ly/2J9cg0j



●A股快報：3大指數半日收跌0.6%至1.3%。https://bit.ly/2DX3s9B



●亞洲股市：日股中段跌逾200點。https://bit.ly/2H9hXJ8



●特朗普斥中國破壞談判協議，金融市場波動。https://bit.ly/2JAOoCf



●中國4月全國居民消費價格指數(CPI)按年增長2.5%，與預期相同。



●中國4月新增貸款1.02萬億元人民幣，低於市場預期1.2萬億元人民幣。



●人行不進行逆回購操作，另無逆回購到期。



●人民幣中間價下調69點子，報6.7665。人民幣Shibor隔夜息報1.51厘。



●香港銀行同業拆息(Hibor)隔夜息回升至0.86厘；1個月期續跌至1.74厘。



●日本央行行長黑田東彥表示，未見日本經濟過熱到出現泡沫。



●Dyson獲首項電動車專利，料2021年現身！https://bit.ly/2WwOw9p



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其他精彩新聞：【股民熱話】中美貿談若一拍兩散 對你有何影響？

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