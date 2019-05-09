【瑞通推介】博吉汽反彈　可吼牛證

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易談判前景未明，道指隔晚最多曾升153點，惟尾市幾乎蒸發所有升幅，收報25,967點，微升2點。



恒指周三(8日)收報29,003點，跌359點或1.2%，失守50天線。周四(9日)早段弱勢持續。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流入近7,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾7,300萬元，反映投資者預期港股將出現技術性反彈。周三其牛證街貨重貨區為收回價28,900至28,938點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。



騰訊控股旗下已獲批版號的遊戲《和平精英》，新增了「充值」入口，意味「食雞」類遊戲迎來商業化機會，獲多間券商上調集團手遊收入預測，刺激其股價周三曾升3.7%，高見395元，惟全日收報384.8元，升1%，10天和20天線得而復失。該股周四早段下跌，投資者或觀望集團將於下周三(15日)公布的首季業績表現。逾5,200萬元於周三淨流出其好倉，淡倉同日則錄逾5,200萬元淨流入。另周三有逾13億元北水淨買入該股。



吉利汽車公布，4月份總銷量按年跌19.3%，按月亦減少17%，周四早段股價曾挫5.2%，見13.62元之近兩個月低位。周三有110萬元淨流出其好倉。



舜宇光學周三被券商唱淡，指目前其股價較國際同業估值有溢價40%，但料其2019年至2021年每股盈利增長預測放緩，該股周三下跌2.8%收市，盤中曾跌穿90元，周四早段股價跌3%。集團快將公布上月出貨量數據，加上手機設備板塊對中美貿易談判結果較敏感，或給予投資者捕捉短線股價波幅的機會。周三分別有25萬和52萬元分別淨流入其好倉和淡倉。



中信証券公布，4月淨利潤按年減逾41%；營業收入按年跌31%。受A股捱沽拖累，該股近日走勢一浪低於一浪，主要平均線向下，且周三為今年1月底以來再度收低於16元。股份周四早段跌幅約2%，暫連跌4日，曾跌穿15.5元。周三有61萬元淨流入其好倉，淡倉同日則錄9萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

騰訊貼價、中短期購證(27118)，行使價400.6元，2019年8月到期，實際槓桿9.2倍。輕微價外、中短期沽證(29374)，行使價350元，2019年10月到期，實際槓桿7.8倍。



吉利汽車價外、中短期沽證(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿3.7倍。



中信証券輕微價外、短期購證(15684)，行使價16.7元，2019年7月到期，實際槓桿7.7倍。



舜宇光學輕微價外、短期購證(14456)，行使價98.9元，2019年7月到期，實際槓桿6.4倍。



港交所輕微價外、中短期購證(29156)，行使價288元，2019年9月到期，實際槓桿10.3倍。貼價、中短期沽證(29158)，行使價248元，2019年9月到期，實際槓桿8.6倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(62200)，收回價28,210點，槓桿比率50倍。熊證(59190)，收回價29,790點，槓桿比率18倍。



騰訊牛證(59023)，收回價369.3元，槓桿比率17.2倍。熊證(59780)，收回價402.9元，槓桿比率19.4倍。



吉利汽車牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率10.1倍。



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