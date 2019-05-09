【高盛推介】騰訊窩輪牛熊證精選

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(8日)逆市升約1.1%。周四(9日)早段升見387.6元後倒跌。



公司旗下自研的手遊《和平精英》於周三正式公測並設充值入口。有券商料此手遊可取代另一款到期下架的「絕地求生」，並料「和平精英」可為公司帶來每月12億元人民幣的收入。此外，該行亦上調騰訊今年至2021年手機業務淨收入預測6%、13%及11%，重申「買入」投資評級，目標價433元。



觀察個股輪證資金流向，上周五至周二(3至7日)皆錄得資金流入認購證及牛證，當中認購證共錄得約8,160萬元資金流入，周三則錄得約1,160萬元資金流出。牛證則於周二錄得約1,890萬元資金流入，周三錄得約4,070萬元資金流出。而認沽證於過去兩個交易日共錄得約2,640萬元資金流入，熊證於周三錄得約3.140萬元資金流入。



投資者如計劃部署認購證，貼價的選擇可留意價外幅度約2%，年期約3個月的騰訊購證(26913)，行使價388.2元，2019年7月24日到期，實際槓桿11.1倍，貼價、8隻類近條款產品中，槓桿最高。



此外，近日市場關注行使價在426元附近，9月份到期的產品，投資者可留意當中槓桿較突出的騰訊購證(12135)，行使價426.28元，2019年9月23日到期，實際槓桿9.8倍，熱門條款產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署認沽證，現階段可留意價外幅度約11%，年期約3個月的騰訊沽證(25577)，行使價337.8元，2019年7月30日到期，實際槓桿13.2倍，行使價330至380元間、中年期產品中，槓桿最高。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意騰訊牛證(63111)，收回價370.18元，行使價368.18元，換股比率100，槓桿比率29.4倍，市場上槓桿首三高之一牛證。相反，投資者如計劃部署熊證，可留意現時市場上最貼價的熊證(59552)，收回價389.88元，行使價391.88元，換股比率100，槓桿比率27.9倍，市場上最貼價兼槓桿最高熊證。



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