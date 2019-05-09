科技商機：福士2600億電動車戰略踏出第一步

電動車市場商機無限，不論大企業或初創企業都想進入市場分一杯羹，且戰線將於明年擴大！



外媒報道，德國福士汽車正式向特斯拉宣戰，將推出定價3萬歐元(約26.3萬港元)的電動車，並提供一年免費充電服務，現時正接受消費者的1000歐元訂金。不僅於此，福士總計300億歐元(約2,633億港元)的戰略，目標是超越特斯拉，成為電動車市場的新領導者。



新電動車名叫ID.3，第一批將於明年年中交付。總體而言，詃公司目標是每年銷售10萬輛該車型。而這只是電動車研發計劃的第一步，未來幾年內，公司計劃推出20多款純電動車車型，目標是到2025年每年銷售100多萬輛電動汽車。



福士以外，內地初創公司拜騰(BYTON)早前開發了首部全電動揭背旅行車M-Byte，預計量產車最快今年年中亮相，除了在內地市場推出，亦會安排在美國推出。目前已獲逾5萬個訂單。



另最新消息指，拜騰的C輪融資已基本到位，當M-Byte投產之後，拜騰南京生產基地還將投產一款紅旗車型電動車，預計最快會在2020年3月份投產。拜騰的生產線還覆蓋了SUV(運動型多用途車)、MPV(多功能休旅車)、轎車等產品。據悉未計C輪融資，拜騰已累計獲超過7億美元(約54.6億港元)融資。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm