樓價UPDATES：城市花園銀主貨低市價38%沽

樓市聚焦新盤，二手市場不乏減價成交，當中有銀主以低市價售出單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●北角城市花園4座高層C室銀主貨，實用面積942方呎，三房間隔，以1,160萬港元易手，實用呎價12,314元。據悉，同類單位估價約1,880萬元，但由於該單位2017年曾發生事故，因此成交價較同類單位低38%。原業主持貨13年沽，單位升值1倍。



●筲箕灣譽都中層D室，實用面積297方呎，一房間隔，獲買家以650萬元買入，實用呎價約21,886元。原業主持貨8年沽出，帳面升值24%。



●筲箕灣譽都高層C室，實用面積約298方呎，一房間隔，以月租約1.6萬元租出，實用呎租約53.7元。



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九龍區



●長沙灣碧海藍天1座低層C室，實用面積約494方呎，兩房間隔，叫價900萬元，及後以860萬元易手，實用面積呎價約17,409元。單位7年升價約62%。



●紅磡半島豪庭錄得5月首宗成交，單位為1座高層C室，實用面積1,005方呎，三房間隔，開價2,300萬元，獲用家以2,230萬元承接，實用呎價22,189元。原業主持貨近7年沽貨，帳面獲利935萬元。



●九龍塘又一居20座低層B室，實用面積675方呎，三房間隔，以每月3.2萬元租出，實用呎租約47.4元。



●深水埗時尚華庭頂層連天台特色戶，實用面積264方呎，採開放式間隔，附138方呎的天台，最初開價520萬元，以515萬元易手，實用呎價19,508元。單位6年升值47%。



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新界區



●馬鞍山天宇海最新錄1B座低層D室成交，實用面積736方呎，三房間隔，議價後以1,068萬元易手，實用呎價14,511元。原業主持貨4年沽出，帳面獲利約396萬元離場。



●沙田第一城37座高層H室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以598萬元易手，實用呎價19,671元。原業主持貨5年沽出，升值約82.9%。



●馬鞍山翠擁華庭11座低層C室，實用面積約765方呎，三房間隔，以950萬元獲買家承接，實用呎價約12,418元。單位20年間漲價約1.6倍。



●上水御皇庭剛錄本月首宗成交，為3座中層B室，實用面積398方呎，兩房間隔，以558萬元易手，實用呎價14,020元。原業主持貨約8年升值約1.3倍。

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